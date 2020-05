Principal assessor de Boris Johnson violou a quarentena mais vezes

Aumenta a pressão sobre o conselheiro do Governo britânico, Dominic Cummings, depois de ser revelada mais uma viagem que o assessor de Boris Johnson fez em violação das regras de confinamento. Deputados do Partido Conservador juntam-se aos que pedem a sua demissão.

As novas revelações põem em causa a linha de defesa de Cummings que tinha justificado a deslocação de 400 km que fez entre Londres e Durham em Março, quando a mulher apresentava sintomas de covid-19, como tendo um motivo de força maior – Cummings disse que ia deixar o filho com familiares.

Este domingo, duas testemunhas são citadas pelos jornais The Observer e do Sunday Mirror a garantir que viram Cummings fora de Londres em outras duas ocasiões. No dia de Páscoa, o assessor foi visto em Barnard Castle, uma vila histórica que atrai muitos turistas a 50 km de Durham. Uma semana depois, outra testemunha viu Cummings em Durham, poucos dias depois de ter sido fotografado em Londres, o que permite concluir que a longa viagem foi repetida.

Este domingo, Cummings rejeitou responder às perguntas dos jornalistas que o esperavam à porta de casa e dirigiu-se ao número 10 de Downing Street.

Boris Johnson tem-se mantido ao lado do assessor, bem como pesos-pesados do Governo, como Michael Gove. O secretário dos Transportes, Grant Shapps, disse que as notícias de uma segunda viagem são “falsas” e rejeitou os pedidos de demissão do assessor. Na véspera, o gabinete do primeiro-ministro já tinha afastado a hipótese de Cummings, um dos artífices da campanha a favor do “Brexit”, ser demitido.

No entanto, a exigência de mão pesada para punir a conduta do conselheiro de Downing Street está a subir de tom. O deputado conservador Steve Baker disse à BBC que o “país não pode suportar este disparate” e pediu a saída de Cummings. Os líderes dos tories passaram a noite de sábado em telefonemas a tentar juntar apoio da bancada conservadora a Cummings, diz o Guardian.

O deputado Simon Hoare também pediu a Cummings que reconsiderasse a sua posição junto do Executivo, lembrando que “a quarentena apresentou desafios para todos”.

Também o deputado tory Roger Gale pediu a demissão do assessor. “Como pai e avô consigo simpatizar com os desejos de Cummings de proteger o seu filho. Não pode haver uma lei para a equipa do primeiro-ministro e outra para os restantes”, afirmou.

O Partido Trabalhista insiste na demissão e pede explicações ao primeiro-ministro, sublinhando que “não pode existir uma regra para Dominic Cummings e outra para o povo britânico”.

Cummings é especialmente detestado por todos os que defendiam a permanência do Reino Unido na União Europeia, e abusar da desinformação. É considerado o cérebro radical da política actual do “Brexit”. Terá sido o defensor também da estratégia inicial de não decretar o confinamento da população para conter o alastrar do novo coronavírus, ao arrepio do decidido de quase todo o restoda União Europeia.