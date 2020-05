Netanyahu no banco dos réus, no início de um processo talvez interminável

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, senta-se no banco dos réus neste domingo, num tribunal de Jerusalém, na primeira audiência do seu julgamento por acusações de fraude, suborno e abuso de confiança. Será um longo processo e, com os recursos, não haverá uma decisão final em menos de três anos. Nele se joga em boa medida a solidez da democracia israelita.

