China assume que trabalhou com três vírus, mas garante que nenhum corresponde à covid-19

“Pura fabricação”. É esta forma que o Instituto de Virologia de Wuhan (IVW) define as acusações de Donald Trump acerca da responsabilidade do laboratório na proveniência do novo coronavírus.

À emissora estatal chinesa CGTN, Wang Yanyi, directora do IVW, assumiu que trabalharam em três estirpes de vírus provenientes de morcegos, mas que nenhuma corresponde à que causou a pandemia. “Temos três estirpes no vírus. A maior compatibilidade com o SARS-CoV-2 é 79,8%” [valor que considera baixo].

“O nosso instituto recebeu pela primeira vez a amostra clínica da pneumonia desconhecida a 30 de Dezembro do ano passado. Não tínhamos qualquer conhecimento antes disso, nem nunca tínhamos encontrado, pesquisado ou mantido o vírus. Na verdade, como toda a gente, nós nem sequer sabíamos que o vírus existia. Como poderia ter saído do nosso laboratório quando nunca o tivemos?”, questionou.

"Vírus poderia ter sido contido com relativa facilidade"

Estas declarações surgem como resposta a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que acusou a China de não ter contido o vírus.

“Acho que [o vírus] poderia ter sido contido com relativa facilidade. Acho que eles não conseguiram ou não o quiseram fazer (...) digo que [o vírus] provavelmente fugiu de controlo (...)”, disparou, no final de Abril.

E acrescentou: “Como é que pararam os aviões de entrarem na China e não pararam os aviões de virem para os Estados Unidos ou os países europeus? Olhem para a Itália, vejam o que aconteceu lá. Tivemos sorte que eu apliquei uma restrição à China atempadamente. Se não o fizéssemos iríamos ter um problema como nunca acreditariam. Muitas dessas pessoas [chineses] foram para a Itália. Quero descobrir o que aconteceu e acho que teremos uma conclusão muito forte sobre o que aconteceu. Estamos a trabalhar nisso, mas eles podiam ter parado [o vírus]. São uma nação brilhante, cientificamente e no resto”, afirmou Trump.