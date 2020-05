Brasil: como se chegou a isto?

Ensaio

“É muito difícil traçar um retrato do que se passa no Brasil de hoje”, diz o realizador Sérgio Tréfaut, que regressou ao país em 2018, logo após a vitória de Bolsonaro. Num momento em que há novas trocas de ministros, um novo pedido de destituição do Presidente, mais de 20 mil mortos por covid-19, mais de 310 mil infectados e a mais rápida taxa de contágio do mundo o Presidente responde: “E daí?”