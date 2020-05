Em domingo de sol, mais de 180 mil pessoas foram às praias da Caparica

Mal começa a patrulha, Pedro Almeida faz logo o reparo: “No ano passado, por esta altura, as praias não estavam assim.” Segundo as contas deste agente da Polícia Marítima do posto da Costa da Caparica, passaram pelas praias desta zona balnear, entre as da frente urbana e a da Fonte da Telha, mais de 180 mil pessoas, entre as 9h e as 19h deste domingo. Essa é a estimativa que ficou registada no relatório oficial daquela polícia. São mais do que no sábado, analisa o agente. E a época balnear apenas arranca a 6 de Junho.

