Razões para nos mexermos enquanto estamos de quarentena

A actividade física regular é bastante benéfica para a sua saúde. E nesta fase de quarentena, imunidade é uma das palavras-chave. Ficar parado pode comprometer a saúde física e mental.

Os motivos para manter, acrescentar ou não parar a actividade física como rotina diária são inúmeros. Mexer-se é fundamental para o corpo e para a mente. Confira o que pode beneficiar ao mexer-se nesta fase de quarentena.

Imunidade

A imunidade é o mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas (antígenos). O sistema imunológico é o sistema responsável por desencadear esse processo de defesa e manter, assim, o equilíbrio e o bom funcionamento do organismo. Ao estar a praticar actividade física com uma intensidade moderada e com a regularidade recomendada de pelo menos 20 minutos por dia, determina a Organização Mundial de Saúde (OMS), a imunidade ganha mais força. A melhoria ocorre porque há um aumento da circulação sanguínea e, com isso, um maior número de substâncias por todo o corpo, que ajudam a minimizar inflamações. Além disso, há benefícios directos nas células de defesa, que passam a englobar e destruir agentes infecciosos com maior facilidade. Uma nutrição saudável e actividades que ajudem a diminuir o stress, também não devem ficar para trás. Um triângulo bastante forte. Quando nos mexemos com regularidade, ganhamos também outros benefícios:

Humor - O corpo produz endorfinas, as hormonas do bem-estar;

Energia - Embora gaste energia durante o exercício, vai sentir-se com mais energia ao longo do dia;

Cansaço/Insónias - É um dos melhores remédios naturais para quem sofre de insónias. Quanto mais intenso e regular for o exercício, melhores serão as suas noites;

Auto-estima - Impulsiona naturalmente a auto-estima e confiança em si próprio. O exercício físico e os desafios inerentes farão com que se sinta bem consigo e com o seu corpo;

Anti-stress - Depois do exercício, os níveis de adrenalina e cortisol, duas hormonas de stress, descem, contribuindo para que se sinta mais relaxado;

Produtividade - Vários estudos são unânimes em afirmar que a prática regular de actividade física contribui para uma maior produtividade no trabalho;

Diabetes - O exercício é também uma forma eficaz de prevenir complicações da diabetes e de controlar os níveis de glicemia. Vai estimular a produção de insulina e facilitar o seu transporte para as células. Se fizer controlo da glicemia antes e depois da prática de exercício vai facilmente perceber os seus benefícios;

Controlo do Peso - Sem surpresa, o exercício é um dos pilares do estilo de vida saudável, contribuindo para o emagrecimento e manutenção do peso;

Saúde musculoesquelética - O exercício físico contribui imenso para o fortalecimento de ossos e músculos, prevenindo a osteoporose e outras doenças musculoesqueléticas;

Colesterol - Ajuda a reduzir o colesterol “mau” (colesterol LDL) e a aumentar para níveis saudáveis o colesterol “bom” (colesterol HDL), tornando-se vital para a saúde cardiovascular;

Doenças cancerígenas - Associado à redução do cancro, nomeadamente do cólon, mama e pulmão. É um poderoso agente para melhorar a qualidade de vida;

Hipertensão Arterial - A prática de exercício físico é um dos pilares da prevenção ou do controlo da tensão arterial, sendo essencial para o normal funcionamento do sistema vascular;

Longevidade - O exercício acrescenta-lhe anos de vida pelos inúmeros benefícios de saúde que lhe traz. A Associação Americana de Cardiologia afirma que por cada hora de exercício, são-lhe acrescentadas duas horas de vida.

O corpo humano, definitivamente, não foi feito para ficar sentado o dia todo. Mexer-se, praticando actividade física além de prazeroso, é fundamental para ter uma boa saúde e qualidade de vida.

Não faltam motivos para dar prioridade aos cuidados com o corpo e com a mente. Com poucos minutos diários terá ganhos, tanto no presente como no futuro. A sua versão actual, e a mais velha também, só terão a agradecer pela sua decisão de se mexer durante a quarentena.