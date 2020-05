Cascais marca encontro na Rua Amarela

A imagem, que parece vinda de um passado longínquo, pode agora voltar a fazer parte dos álbuns de convívio, em modo desconfinado.

Além de dar colo às saudades que temos de uma boa petiscada na rua, com família e amigos, a iniciativa Rua Amarela – Restaurant District Cascais (que anteriormente dava pelo nome de Todos Para a Rua!) pretende ajudar a dinamizar o comércio local, dando mais cor à Rua Nova da Alfarrobeira.

Para isso conta com o serviço de duas mãos-cheias de estabelecimentos associados, para abrir o apetite aos visitantes: Taberna Clandestina, Polvo Vadio, Moules & Gin, La Contessa - Carpaccio House, Souk, Confraria Pop Up, Hamburgueria do Bairro, The Grill, Soya e Extremo Oriente.

As mesas da esplanada, bem afastadas e com divisórias, cumprem as instruções de segurança em vigor, assegura a organização que, nesta época de adaptação, convida a população a “voltar às ruas com cuidado, segurança e respeito”.

A Rua Amarela está aberta até 30 de Setembro, sendo aconselhada a reserva de mesas, por turnos, de forma a minimizar a aglomeração de clientes.