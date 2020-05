Estádio do Borussia Mönchengladbach vestiu-se de fotografias dos adeptos

O Borussia Mönchengladbach perdeu neste sábado frente ao Bayer Leverkusen (1-3), mas, ao contrário dos restantes clubes da Liga Alemã - que foi retomada à porta fechada - não perdeu sozinho.

A equipa do Oeste germânico lançou uma iniciativa na qual os adeptos do clube poderiam, por 19 euros, colocar a própria fotografia nas bancadas do Borussia Park, numa tentativa de não deixar os jogadores sozinhos no estádio.

Muitos adeptos compareceram à chamada e, mesmo sem estarem fisicamente presentes, puderam "assistir" ao jogo nas bancadas - tal como alguns dos jogadores campeões pelo clube em 1970, que também tiveram direito a fotografias.

O valor pago pelos adeptos para "estarem no estádio" será encaminhado para iniciativas de solidariedade social.