Centeno: “Proposta franco-alemã é um grande passo para uma união orçamental”

A proposta franco-alemã para a recuperação da União Europeia, no valor de 500 mil milhões de euros, através da emissão de dívida por parte da Comissão Europeia com garantias dos 27 Estados-membros é, para Mário Centeno, “um grande passo para uma união orçamental” e para “um correcto funcionamento da união económica e financeira”. “Todos os europeus”, defende, “beneficiam de uma maior integração como essa”.

Em entrevista à edição de domingo do alemão Die Welt publicada hoje, o presidente do Eurogrupo sublinha que este mecanismo é “temporário”, mas realça a sua importância para a Europa, acrescentando que “qualquer proposta feita pela Alemanha e pela França é um dinamizador de convergência e união na Europa”.

A iniciativa anunciada na passada segunda-feira por Angela Merkel e Emmanuel Macron é, diz, “uma parte fundamental” da resposta europeia à crise provocada pelo surto de covid-19, que permite “proteger o mercado único na fase de recuperação”. Os dois líderes, afirma Centeno na entrevista que concedeu na quinta-feira, “souberam perceber o que estava em jogo e a forma tão próxima como a crise afectou as pessoas na Europa”.

Além dos recursos financeiros já colocados em campo, seja a nível nacional, europeu ou por parte do BCE, o presidente do Eurogrupo destacou ainda que a proposta franco-alemã se destaca por ir ao encontro do problema do excesso de endividamento ao propor uma emissão conjunta de dívida cujo período de reembolso por ser de “20, 25 ou até 30 anos”.

Vai sempre haver, frisou, um aumento das dívidas, mas a questão é a forma como isso será gerido. E diz que o crescimento do endividamento é um fenómeno temporário, não o resultado de vários anos de acumulação de dívida, como no passado.

“Nas próximas semanas comunico se me recandidato” O mandato de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo acaba a 13 de Julho, a 11 de Junho vai começar formalmente a corrida ao cargo, e, “nas próximas semanas”, o ministro das Finanças português vai comunicar aos seus pares se vai recandidatar-se ou não. Este é o calendário enunciado por Centeno na entrevista ao alemão Welt am Sonntag sobre o processo que decidirá quem se senta à frente da instituição que congrega os países da zona euro. Antes de Centeno, ocuparam a presidência Jean-Claude Juncker e Jeröen Dijsselbloem, sendo que ambos ficaram mais do que um mandato. Os últimos dois anos e meio, diz Centeno, “foram intensos”, com 30 reuniões do Eurogrupo, algumas das quais “entraram pela noite dentro”. Foi, diz, um “período entre duas crises”, defendendo que o tempo foi usado de forma “produtiva” com a conclusão de “várias reformas que fortaleceram a zona euro”. Sobre o futuro a curto prazo de Centeno, há pelo menos uma coisa que se sabe: o ministro vai passar as férias em Portugal, tal como o próprio afirmou, convidando também os alemães a visitar o país.

Os 500 mil milhões de euros, a que se soma o dinheiro do orçamento europeu para os próximos anos e que será adiantado, são “enormes estímulos que vão acelerar fortemente a recuperação económica”. Os níveis de endividamento, acredita, deverão começar a reduzir-se já no próximo ano e, no final de 2022, “a maior parte, ou talvez todos, dos países da U.E. vão voltar aos níveis do PIB que tinham em 2019”. São dois anos perdidos em termos económicos, mas, sublinha, isso mostra que “esta crise não é o fim do mundo”, acreditando numa “recuperação relativamente rápida”.

A entrevista ao presidente do Eurogrupo surge poucos dias antes da Comissão Europeia apresentar a sua proposta para o fundo de recuperação (quarta-feira), que terá depois de ter votado no Conselho Europeu pelos 27 Estados-membros. Para já, sabe-se que a Holanda, Finlândia, Dinamarca e Áustria colocam resistência à ideia de dívida comum, mesmo por via de um mecanismo temporário, criado para responder à covid-19.

Inquirido sobre as visões distintas, Centeno responde de forma cautelosa, falando apenas de “diferentes sensibilidades” e que a proposta franco-alemã é já uma “tentativa de criar pontes de entendimento”, tendo a esperança de que haja um acordo, pelo menos sobre as linhas gerais, antes do Verão. Não deixa, no entanto, de afirmar que será “uma negociação complicada” no seio do Conselho Europeu.