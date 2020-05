RB Leipzig no pódio com hat-trick de Werner

Um RB Leipzig implacável, com Timo Werner - vice-artilheiro da Bundesliga (24 golos) – inspirado, a assinar o segundo hat-trick da época, goleou este domingo, por 0-5, o Mainz, 15.º da tabela, ascendendo ao terceiro lugar da prova, agora com 27 jornadas disputadas, a três pontos do Borussia Dortmund e sete do Bayern Munique, que se defrontam já na próxima terça-feira.

O assalto ao pódio começou a ganhar contornos reais depois da derrota, na véspera, do Borussia Mönchengladbach (1-3) ante o Bayer Leverkusen, que segue no quarto posto, a um ponto do RB Leipzig.

A confirmação surgiu cedo, com apenas 11 minutos decorridos e com Werner a responder ao polaco Robert Lewandowski, “rei” dos marcadores, que menos de 24 horas antes tinha elevado a fasquia para os 27 golos na liga alemã. Uma dúzia de minutos volvidos, Yussuf Poulson marcava o segundo do Leipzig, antes de assistir Sabitzer (36’) para o terceiro, resultado confortável com que se atingiu o intervalo.

O Mainz, que tinha visto o Augsburg vencer (0-3) o Schalke 04 e distanciar-se da linha de despromoção, não teve argumentos para corrigir as falhas do primeiro tempo, acabando por sofrer o quarto golo da tarde logo após o regresso das cabinas… com Werner a bisar (48’). Com o destino traçado, o Schalke 04 limitava-se a gerir os estragos, ainda que sem conseguir evitar o quinto golo dos visitantes e o hat-trick de Werner, a passe de Poulson.