Um Mundo de Máscaras numa realidade virtual

Porque “o conhecimento não tem direito a quarentena”, o Museu da Farmácia, tal como tantas outras entidades culturais, aproveitou o confinamento para estreitar as distâncias com os seus visitantes, reinventando a forma como faz a divulgação das suas actividades e do acervo em exposição.

Cumprindo o programa #CulturaSemQuarentena o museu, ainda encerrado ao público, põe online Um Mundo de Máscaras, numa iniciativa conjunta com os museus da Ciência da Universidade de Coimbra, da Marioneta, do Oriente e de Etnologia.

O ponto de partida é o adereço, que agora está no centro das atenções e que marca as imagens desta pandemia, que nesta exposição “se torna rosto da diversidade” e corpo de várias histórias antigas, reunindo mais de 30 exemplares oriundos de culturas diferentes, das máscaras de curandeiro às máscaras de feiticeiro, das de protecção às da tradição, das de teatro às de cerimónia. Tudo acompanhado com textos e vídeos que documentam os significados associados a cada uma, entre funções, formas e estéticas.

A mostra abriu as portas virtuais a 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, em sede própria (www.ummundodemascaras.com), temporária, estando prevista também a realização à moda antiga, em formato presencial, ainda em 2020.