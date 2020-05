“Um imenso vazio”, nas reacções à morte de Maria Velho da Costa

A escritora Maria Teresa Horta, agora a única co-autora viva das Novas Cartas Portuguesas (1972), que escreveu com Maria Isabel Barreno (1939-2016)​ e a agora desaparecida Maria Velho da Costa (1938-2020), dedica-lhe no Facebook um poema, em jeito de despedida e a testemunhar o “imenso vazio” que sente: “Não sei Fátima/ explicar/ sequer aquilo que sinto// este nada atordoado/ esta queda/ este vazio// Esta saudade assustada/ Uma rosa magoada/ A falta do nosso riso”.

Lembrando “a aventura única” da escrita de Novas Cartas Portugueses, Maria Teresa Horta diz que a morte de Maria Velho da Costa lhe criou uma sensação de “queda”, de “incredulidade”, esse “imenso vazio…”

Em declaração à agência Lusa, a autoria da antologia de poesia erótica As Palavras do Corpo enalteceu a “ligação para sempre” que teve com Maria Velho da Costa. Dizendo ter sido apanhada de surpresa com a notícia da morte, Maria Teresa Horta disse que a recebeu como “um choque muito grande”, e que o seu desaparecimento significa, para o país, a perda de “uma grande escritora”.

Destacando a sua relação de amizade com Maria Velho da Costa, Horta explicou que a aventura de escreverem em conjunto as Novas Cartas Portuguesas permitiu um contacto entre as autoras que se tornou “numa relação para sempre”, na criação de “laços fortes”, mesmo se nos últimos anos tenham tido pouco contacto.

A obra Novas Cartas Portuguesas denunciou a repressão e a censura do regime do Estado Novo, exaltando a condição feminina e a liberdade de valores para as mulheres, e valeu às três autoras um processo judicial, suspenso depois da revolução de 25 de Abril de 1974.

“A obra ficou na História, não só de Portugal, mas também internacionalmente”, recorda Maria Teresa Horta, contando que as autoras prometeram, e cumpriram, nunca dizer que parte da obra cada uma escreveu. E lembrou as várias vezes em que as três foram interrogadas e prestaram declarações em tribunal, explicando que só não foram presas por causa da Revolução dos Cravos.

"Uma tristeza imensa”

Foi também nas redes sociais que as escritoras Ana Luísa Amaral e Teolinda Gersão manifestaram o sentimento de “perda enorme” pela morte de Maria Velho da Costa. E a artista plástica Paula Rego despede-se recordando a pintura que realizou, em 1983, para a capa de Lucialima, romance publicado originalmente pelas edições O Jornal, e que viria a receber o Prémio D. Diniz.

“Morreu Maria Velho da Costa, essa imensa escritora”, publicou Ana Luísa Amaral na sua página no Facebook. “A perda para a literatura é enorme, como é enorme a sua perda como pessoa. Uma tristeza sem nome!”, sublinha a autora de E Todavia e Às Vezes o Paraíso.

Ana Luísa Amaral recorda “a fala de Elvira”, a criada do romance Casas Pardas, como exemplo da “grandeza de Maria Velho da Costa, do seu génio": “Eu quero dizer. Que os vossos altos edifícios e saber são lindos como o mirante de Deus. Eu quero dizer que só são belos os primores da minha rudeza se vierdes comigo ao que nela me mantém (...)”.

Teolinda Gersão recorreu igualmente ao Facebook: “Acabo de saber, com enorme tristeza. Até sempre, Maria Velho da Costa. A tua obra fica”.

A escritora Luísa Costa Gomes, que adaptou as muitas vozes de Casas Pardas para o palco em 2012, partilhou na rede uma imagem e uma entrevista da autora de Lucialima ao jornalista Fernando Assis Pacheco. “Uma conversa de gigantes, sobre a escrita, a literatura, a leitura, disponível no arquivo da RTP do programa Escrever É Lutar”, explicou.

O encenador e cineasta Jorge Silva Melo evoca memórias do dia-a-dia: “Olho em volta, agora que recebo a notícia esperada e inesperada da morte de Maria Velho da Costa. E já não vejo ninguém daqueles que, emocionado, conheci entre 1964 e 1968 naquela Avenida 5 de Outubro, onde estava o escritório da Moraes”. O fundador da companhia Artistas Unidos refere-se à antiga editora que publicou Maria Velho da Costa, os títulos Maina Mendes, Casas Pardas, Da Rosa Fixa, e que retomaria depois também as Novas Cartas Portuguesas.

“Uma obra invulgar e memorável”

A morte de Maria Velho da Costa justificou também palavras simultaneamente de consternação e de elogio na área política. O Presidente da República lamentou este domingo a morte da escritora, recordando-a como autora de uma “obra invulgar e memorável”, e que marcou o seu tempo.

Num comunicado publicado na página da Presidência da República na internet, em que apresenta condolências à família, Marcelo Rebelo de Sousa realça que “Maria Velho da Costa marcou, a vários títulos, o seu tempo, o nosso tempo”. Enalteceu o seu papel no antigo regime, quando sofreu a perseguição judicial e política às Novas Cartas Portuguesas, referindo-se-lhe como um caso que desencadeou um movimento intelectual de solidariedade que se estendeu a vários países ocidentais.

“Poucos ficcionistas portugueses contemporâneos escreveram livros tão cultos e inventivos, tão exigentes e insubmissos. Maria Velho da Costa era uma ficcionista com aguda consciência da não-ficção, da poesia, do cinema”, considerou o Presidente, destacando-a como uma escritora “muito atenta à dominação das mulheres e a outros mecanismos ancestrais”, e de “grande consciência ideológica e crítica”.

Marcelo destacou ainda o trabalho de Maria Velho da Costa como professora em Portugal, e mais tarde no Reino Unido, e as funções públicas na Secretaria de Estado da Cultura, na Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e no Instituto Camões.

Também a ministra da Cultura lamentou, na madrugada deste domingo, o desaparecimento de “uma mulher corajosa e uma escritora inovadora e brilhante”, com uma obra à qual os leitores devem sempre regressar.

“Recordá-la nos seus gestos de desafio e regressar constantemente aos seus livros, eis o que devemos a Maria Velho da Costa”, lê-se na nota de pesar da ministra Graça Fonseca, recordando-a como “uma das Três Marias e co-autora de uma das mais importantes obras li árias da unda metade do século XX português e momento fundamental do feminismo em Portugal”.

No seu depoimento, Graça Fonseca sublinha ainda que a obra de Maria Velho da Costa “faz parte do nosso património literário, principalmente quando nos soube mostrar o país que teimávamos em não ver”, referindo-se à sua acção cívica antes do 25 de Abril de 1974.

“As suas histórias serão fonte de inspiração e exemplo permanente, até porque, como Maria Velho da Costa escreveu, ‘em todas as histórias há sempre uma ponta de paraíso, um véu de clemência que estende uma ponte, fugaz que seja’”, conclui a ministra da Cultura.