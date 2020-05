Os Abba regressam com duas novas canções “algures este ano”

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, e Anni-Frid Lyngstad ou, como quem diz, os Abba, regressaram a estúdio em 2018 e prometeram duas canções novas para mostrar ao mundo em Dezembro desse mesmo ano, algo que não chegou a acontecer. Agora, em entrevista ao canal norte-americano CNBC, Björn Ulvaeu, compositor e membro da banda sueca, diz que “algures este ano” serão divulgados os dois novos singles há muito esperados.

“Acho que algures este ano. Acho que sim”, disse o músico, descartando, no entanto, a possibilidade de um regresso aos palcos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionado sobre como era estar de volta ao estúdio depois de 35 anos, Ulvaeu descreveu a experiência como “óptima” e o sentimento entre a banda como “extraordinário”. “Demoramos meio minuto e, de alguma forma, estávamos de volta àqueles tempos, como se lá tivéssemos estado ontem. Foi muito estranho”, disse.

Activos entre 1972 e 1982, os Abba tornaram-se estrelas globais com a vitória no festival da Eurovisão de 1974, realizado em Brighton, Inglaterra, onde interpretaram Waterloo. Nos anos seguintes, transformaram-se num verdadeiro fenómeno pop, uma imparável máquina de singles como Dancing queen, Mama mia, Fernando, Knowing me, knowing you, Voulez vous, Take a chance on me ou Super trouper.