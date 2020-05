Águas costeiras portuguesas estão mais límpidas desde o início do confinamento

Como estará a qualidade das águas costeiras desde o início do confinamento causado pela pandemia de covid-19? Por agora, o Laboratório de Observação da Terra do Centro Internacional de Investigação do Atlântico (Air Centre) apresenta resultados sobre a transparência das águas costeiras de Lisboa e Vale do Tejo, de uma parte do Centro do país e uma parte da costa alentejana. Através de imagens de satélite, observou-se que entre Fevereiro e Maio deste ano houve um aumento da transparência dessas águas. Também já se está a comparar a sua limpidez deste com outros anos.

