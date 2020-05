Limpeza de terrenos em tempo de nidificação das aves: um “crime ambiental” permitido por lei

Em espaços sobre-ocupados pelo homem, como as cidades, as aves e outros seres vivos aproveitam rapidamente espaços abandonados, que se tornam, muitas vezes, pequenos tesouros de biodiversidade. É assim que o biólogo Rui Miguel Dantas de Brito olha para a zona das Eirinhas, no Bonfim. Como o próprio nome indica, ali a cidade já foi campo, com casas e eiras e, na verdade, ainda não é bem cidade. Há-de ser, quando os terrenos e as ruínas do casario derem lugar um projecto de habitação social há muito anunciado mas sem data ainda para arrancar.

Continuar a ler