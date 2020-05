Consultas pelo telefone vieram para ficar. Presenciais estão a ser alargadas até às 20 horas

A pandemia de covid-19 e a necessidade de retomar a actividade entretanto suspensa está a fazer com que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ensaiem modelos de resposta inovadores, alguns dos quais eram encarados até agora com relutância por muitos médicos e outros profissionais de saúde. As consultas por telefone ou por videochamada multiplicaram-se durante o estado de emergência e agora, numa altura em que a ordem é recuperar a actividade que ficou por realizar, aposta-se no alargamento das consultas externas até às 20 horas e em alguns casos até ao fim-de-semana (o que já era possível antes mas pouco frequente).

Continuar a ler