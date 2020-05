Cerca de 70% das creches abriram. 54 funcionários testaram positivo

Durante a primeira semana que ditou o início da reabertura das creches o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSS) estima que tenham entrado em funcionamento 70% dos serviços da rede que integra as Instituições de Solidariedade Social, as Misericórdias, os privados e as creches do Estado que recebem bebés e crianças até aos três anos de idade. Ao mesmo tempo, o Governo revela que dos 29 mil funcionários que fazem parte desta rede 27 mil foram testados — os que ainda restam são aqueles que trabalham nas creches que apenas irão abrir portas no dia 1 de Junho, garante.

