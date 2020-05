Mais 13 mortes por covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

Treze mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, mais uma do que na sexta-feira. É este o registo da mais recente actualização do estado da pandemia em Portugal.

Este valor evidencia uma relativa estabilidade no panorama epidemiológico, com Portugal a registar valores de mortes semelhantes nos últimos dias, segundo dados do boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Nota, ainda, para o facto de o número de mortes ter sido corrigido - de 16 para 13 -, depois de os serviços de saúde terem identificado outras patologias como causa da morte de três pessoas anteriormente contabilizadas. O número total de mortes chegou às 1302.

Nos casos confirmados, os valores mantêm-se, também eles, estáveis. Neste sábado, contam-se 271 novas infecções, mais 15 do que na actualização anterior - um aumento de 0,9%. O número de casos activos no país fica, neste sábado, nos 21.464.

Há ainda mais 115 pessoas recuperadas, numa medição feita com base em um teste negativo (em caso de isolamento domiciliário) ou dois (nos casos de internamento hospitalar). Neste âmbito, há uma diferença considerável para a última actualização, que tinha registado 1138 pessoas recuperadas.

Em internamentos há 550 pessoas – 80 em cuidados intensivos –, menos 26 do que no último registo.

Numa análise detalhada, 1132 das 1302 vítimas mortais estão acima dos 70 anos, cerca de 87%. O relatório dá conta da morte de 115 pessoas entre os 60 e 69 anos; 39 com idades entre os 50 e 59 anos; 15 pessoas entre os 40 e os 49 anos; e uma vítima mortal entre os 20 e os 29 anos.