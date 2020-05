Encontrada caixa negra do avião paquistanês que caiu em zona residencial

Foi encontrada a caixa negra do voo PK 8303 da companhia Pakistan International Airlines que caiu na sexta-feira numa zona residencial de Carachi, matando 97 pessoas. Há dois sobreviventes entre as pessoas que viajavam a bordo do Airbus A320, e não foram registadas mortes entre os habitantes da área onde o avião caiu, ao tentar aterrar de emergência.

O avião fazia a viagem de Lahore para Carachi quando caiu, na segunda tentativa de aterragem. “A caia negra foi encontra, vamos entregá-la para ser investigada”, disse o porta-voz da companhia de aviação, Abdullah Khan. Foi encontrado o registo de dados do voo e a gravação das conversas dos pilotos no cockpit.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O director da Pakistan International Airlines, Arshad Malik, comentou na sexta-feira que a última mensagem do piloto indicava haver um problema técnico. Outro responsável da aviação disse à Reuters que parecia que o avião não conseguiu baixar o trem de aterragem.

O acidente aconteceu apenas alguns dias após o Paquistão ter autorizado o recomeço dos voos comerciais internos. Durante mais de um mês, as ligações domésticas estiveram suspensas para evitar a propagação do novo coronavírus e realizaram-se raros voos internacionais.

O pior acidente de viação nos últimos anos no Paquistão ocorreu em 2010. Um Airbus 321 do da empresa privada Airblue, voando de Carachi para Islamabad, caiu nas colinas pouco antes de aterrar na capital, matando as 152 pessoas a bordo.