Uma corrida de máscara na cara e máquina na mão

A edição covid-19 contempla não só uma alteração nos temas que servirão de base aos trabalhos – as imagens deverão pôr o foco em Tempos Estranhos, Sinais de Distância, Lugares de Esperança e Solidariedade – como no modelo de participação, permitindo a presença de fotógrafos de todo o país, por via online e não presencial, como as circunstâncias exigem.

Os cenários escolhidos deixam assim de ser limitados ao território algarvio, podendo agora enquadrar a realidade de qualquer ponto do país, num “olhar actual, atento e criativo”, um mosaico que funcionará também como testemunho de um mundo em pandemia e do impacto do coronavírus no quotidiano, para memória futura.

Os interessados deverão inscrever-se na corrida até 7 de Junho, tendo o dia 28 de Junho como data limite para o envio das fotografias, três para cada tema, em formato Jpeg. A inscrição, gratuita, pode ser feita online através da plataforma ou presencialmente na recepção do Museu de Portimão (terça, das 14h30 às 18h; quarta a domingo, das 10h às 18h).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O júri distinguirá os melhores conjuntos de imagens com um prémio monetário (200€ a 600€ para os primeiros quatro classificados), cursos de formação na área da fotografia e imagem digital, e a oportunidade de expor as obras na exposição a inaugurar no Museu de Portimão.

O regulamento pode ser consultado aqui. Mais informações através dos contactos 282405230, 282405269 e [email protected].