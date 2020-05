Lello, uma das mais belas livrarias do mundo

Ano após ano, surge destacada como uma das mais belas livrarias do mundo. A centenária livraria portuense tornou-se um monumento de visita obrigatória para os turistas, com ou sem Harry Potter... A tal ponto que, em 2015, a livaria decidiu começar a cobrar entrada (em 2020, o tarifário estabelecia 5 euros), sendo este custo deduzido na compra de um livro. Encerrou por causa da pandemia e, segundo informação de 21 de Maio de 2020, deverá "reabrir em breve em total segurança e com a Livraria Lello mais bela do que nunca". O edifício da livraría Lello, tal como hoje o conhecemos, foi inaugurado no dia 13 de janeiro de 1906. Um século depois fez obras e reabriu de cara lavada. Não é em vão que o Porto é um vício literário.