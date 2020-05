Sonae notifica Concorrência da compra da Salsa

O grupo Sonae notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo da IVN - Serviços Partilhados, sociedade que comercializa artigos de vestuário da marca “Salsa”, revela um aviso publicado.

“Torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, a 19 de Abril, uma notificação de uma operação de concentração de empresas” resultante da compra, pela Fashion Division, do controlo exclusivo sobre a IVN – Serviços Partilhados, lê-se no aviso publicado na página de internet da AdC.

A Sonae (grupo dono do PÚBLICO) já tinha, em 2016, comprado outros 50% do capital da empresa, através da Sonae SR, concretizando agora a compra do restante capital, através da Fashion Division, uma sociedade indirectamente detida pelo grupo do falecido empresário Belmiro de Azevedo e que se dedica à comercialização grossista e retalhista de vestuário pronto-a-vestir.

A nível retalhista, a Fashion Division explora as insígnias MO e Salsa, além de actividades no mercado do comércio de vestuário e acessórios para bebés e crianças sob a insígnia “Zippy Kidstore”. A nível grossista, vende vestuário infantil através da Global Usetbi.

A IVN é uma sociedade controlada conjuntamente pela Fashion Division e pela Wonder Investments, estando activa no desenvolvimento e concepção, confecção (acabamentos), distribuição e comercialização – grossista e retalhista – de artigos de vestuário de marca “Salsa”.

Há mais de um mês, em 10 de Abril, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMV), a Sonae SGPS informou que a Wonder Investments SGPS tinha comunicado ter exercido o direito contratual “de venda à Sonae Fashion de 50% da IVN “, mas que a concretização da venda estava condicionada à não-oposição da Autoridade da Concorrência.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Criada em 1994, a Salsa é uma marca portuguesa de jeanswear de renome internacional, sublinha o comunicado. Trata-se de uma empresa internacional, cujos produtos podem ser encontrados em mais de 35 países e mais de 60% do seu volume de negócios tem origem em mercados internacionais.

Em 2019, a empresa registou vendas a clientes finais superiores a 200 milhões de euros, “obtendo níveis assinaláveis de rentabilidade e de geração de cash flow”, refere ainda a Sonae.

A Sonae é uma multinacional que gere um portefólio diversificado de negócios nas áreas de retalho, serviços financeiros, tecnologia, centros comerciais e telecomunicações.