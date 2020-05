Raphael Guerreiro, goleador do futebol desconfinado

Depois de mais de dois meses sem jogar, Raphael Guerreiro está a assumir-se como goleador no futebol alemão desconfinado. O internacional português já tinha marcado dois no fim-de-semana passado ao Schalke 04, voltou a marcar mais um neste sábado, um golo que abriu o caminho do triunfo do Borussia Dortmund por 0-2 no campo do Wolfsburgo, um jogo da jornada 27 da Bundesliga, a segunda após o regresso à actividade.

Guerreiro sempre teve uma dose saudável de golos marcados por época, mas estes três que marcou nos dois jogos fazem desta a melhor temporada goleadora de sempre do esquerdino português - oito golos, todos na Bundesliga, sendo o quarto melhor marcador do Dortmund.

No Volkswagen Arena sem público, como mandam as regras, o jogo foi morno e pouco intenso durante largos períodos, com o ocasional lance a dar alguma animação. Um desses momentos aconteceu aos 32’. Thorgan Hazard conduziu a jogada, fez o cruzamento, Haaland, o prodígio norueguês, atrapalhou-se no momento do remate e Guerreiro aproveitou as sobras para fazer o 0-1.

Só na segunda parte é que a equipa de Lucien Favre conseguiu chegar à tranquilidade, por Hakimi, a concluir uma excelente jogada individual de Jadon Sancho. O Wolfsburgo conseguiu dar alguma réplica, mas pouco depois de sofrer o segundo, ficou a jogar com dez, devido à expulsão de Felix Klaus aos 80’, uma jogada que teve revisão do VAR.

Mesmo sem uma exibição vistosa, o Dortmund fez o suficiente para se manter na luta pelo título, diminuindo, para já, em um ponto a vantagem do líder Bayern Munique, que joga neste sábado com o Eintracht de Frankfurt, sendo que, na próxima terça-feira, haverá um confronto entre os dois primeiros.