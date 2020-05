Twist Connection a agarrar o destino com as próprias mãos

Estando agora como estamos, a desconfinar por aí, mas ainda receosos pelo presente e temerosos pelo futuro que daqui nascerá, estando a viver aquilo que vivemos, dizíamos, é certo que, como sempre acontece em situações semelhantes, se procurem (e encontrem) premonições, sinais, alertas declarados sobre este momento único e avassalador na história recente. Ora, quanto a isso, um disco intitulado Is That Real? está mesmo a pedi-las. Está mesmo a pedi-las um disco em que se lança a pergunta “how can I make tomorrow a new day?”, pandeireta a chocalhar o ritmo, bateria a encaixar o “stomp” para que a guitarra ressoe; este disco em que se vocifera “I’m tired of the calm before the storm/ bring me the storm”, e as palmas a excitar a batida e a electricidade a subir a voltagem do rock’n’roll.

