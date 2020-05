O novo concerto de Pedro Abrunhosa é para ir de carrinho

Durante o confinamento, fez-se ouvir em directos de literatura, viagens e outros, escreveu uma Tempestade cantada com Carolina Deslandes e foi partilhando online notas musicais e poéticas. A 23 de Maio, convida os fãs a saírem de casa para irem ao seu encontro num novo espectáculo.

Chamou-lhe Vens de Carrinho – título à medida de um concerto em formato drive-in, onde a música chega aos fãs através do auto-rádio. Realiza-se em Ansião (distrito de Leiria), no parque de estacionamento do Estúdio 33, oficina e espaço multifuncional do ilusionista Luís de Matos.

Os bilhetes custam 50€ por veículo, com lotação limitada ao número de lugares do mesmo. Podem ser comprados online e vêm acompanhados por uma bula de instruções e limitações que inclui a identificação prévia do automóvel e do seu responsável, a proibição de abrir as janelas (excepto do lado do condutor) e a organização das idas à casa de banho pela equipa assistente, através de sms.

O drive-in concert de Pedro Abrunhosa foi dos primeiros do género a serem anunciados em Portugal, a par do espectáculo que o próprio Luís de Matos ali dará, com estreia a 5 de Junho (já esgotada) e continuação pelo mês fora, aos sábados.

No mesmo esquema, actuarão também no drive-in do Estúdio 33 o humorista Nilton (dia 6), o DJ Pete Tha Zouk (12) e os músicos Pedro “Noble” Fidalgo (19) e Mário Mata (26), este com José Cid como convidado. O pano sobe e os motores calam-se sempre à mesma hora: 22h.

