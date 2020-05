Morreu a escritora Maria Velho da Costa

A escritora portuguesa Maria Velho da Costa, Prémio Camões em 2002, morreu neste sábado, aos 81 anos, disse à agência Lusa a realizadora Margarida Gil, amiga da família.

Segundo Margarida Gil, a premiada romancista estava fisicamente debilitada, mas lúcida e morreu de forma súbita em casa, em Lisboa.

Considerada uma das vozes renovadoras da literatura portuguesa desde a década de 1960, Maria Velho da Costa é autora de conto, teatro, mas sobretudo do romance. Estreou-se em 1963 com o livro de contos O Lugar Comum, a que se seguiu Maina Mendes (1969), um livro que revolucionou a ficção portuguesa contemporânea. A sua protagonista é uma mulher que perdeu a fala e que, a partir dessa mudez, para citar o prefácio de Eduardo Lourenço à segunda edição do livro, vai “inventar a fala, nem masculina nem feminina, apenas autónoma e soberana, de que os homens usufruem sem riscos e desde sempre, por direito divino”.

Anos depois, em 1977, publicou Casas Pardas, que evoca os tempos anteriores e imediatamente posteriores à revolução de 1974 através da voz de várias protagonistas, cujos testemunhos são apresentados num registo próximo do do monólogo dramático. Quando lhe foi atribuído o Prémio Camões, o júri destacou a “inovação no domínio da construção romanesca, no experimentalismo sobre a linguagem e na interrogação do poder fundador da fala”, como escrevia o Luís Miguel Queirós no PÚBLICO na altura, lembrando que em relação a Casas Pardas, a crítica sempre reconheceu a esta obra a capacidade de desconstruir o romance tradicional sem, contudo, abdicar dos seus processos.

Também as “vozes inovadoras e rebeldes” das personagens femininas da autora, bem como “o constante diálogo” que os seus diferentes registos de escrita “estabelecem com as grandes obras da literatura ocidental, e particularmente com as culturas de língua portuguesa” foram evocados pelo júri do prémio naquele ano de 2002.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final dos anos 70, Maria Velho da Costa lançou Da Rosa Fixa e Corpo Verde, dois livros que estão mais próximos da poesia do que da prosa. Na década seguinte, surgiram os romances Lúcialima (1983) e Missa in Albis (1989).​

Um dos pontos incontornáveis do seu currículo é Novas Cartas Portuguesas (NPC), escrito a seis mãos com Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta. Num tom mordaz, o livro coloca a nu a ideologia vigente no período anterior ao 25 de Abril “denunciando a guerra colonial, o sistema judicial, a emigração, a violência, a situação das mulheres”, enumera Ana Luísa Amaral, autora de uma breve introdução na edição anotada de NCP, editada em 2010. O livro valeu às três autoras um processo judicial, suspenso depois da revolução de 25 de Abril de 1974.

Nascida em Lisboa, em 1938, Maria Velho da Costa faria 82 anos no próximo dia 26 de Junho.