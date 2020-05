Para Dona Helena, uma maratona de teclas online

O evento é já uma tradição no calendário da instituição que, desde 2013, assinala o aniversário do nascimento da pianista e pedagoga portuense (1913-2006) com centenas de teclistas a dar música durante um dia.

Em 2019, devido à forte adesão do público, a festa cresceu para dois dias e juntou cerca de 3500 pessoas em torno da celebração. Este ano, mantém-se a maratona com os estudantes de piano, órgão e cravo das várias escolas de música, mas mudam os palcos, que agora são virtuais.

As actuações nos diversos espaços dão lugar a interpretações gravadas por cada aluno e enviadas ao Serviço Educativo, num evento à escala nacional. Para assistir à maratona, basta seguir caminho pelo Facebook e Instagram da Casa da Música.