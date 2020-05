Netflix vai cancelar contas de clientes inactivos

A Netflix vai começar a cancelar automaticamente as contas inactivas há mais de um ano. Num comunicado publicado esta sexta-feira, a equipa do serviço de streaming anunciou que está a perguntar aos clientes que não utilizaram o serviço nos últimos 12 meses se querem continuar subscritos. Em caso de falta de resposta, a subscrição será automaticamente cancelada a 1 de Junho.

“Na Netflix, a última coisa que queremos é que as pessoas estejam a pagar algo que não utilizam”, justifica Eddy Wu responsável pela informação dos produtos da empresa. O PÚBLICO tentou contactar a equipa da Netflix para perceber se a medida se aplica em Portugal, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

Ao todo, a empresa estima que os clientes inactivos (que pagam mas não usam Netflix) representem menos de 0,5% do total de 183 milhões de subscritores da empresa. Em Abril, a empresa norte-americana bateu recordes e atingiu o seu mais elevado valor em bolsa, tornando uma plataforma de streaming numa empresa mais valiosa do que uma petrolífera como a ExxonMobil.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com os resultados sobre os primeiros três meses de 2020, a empresa norte-americana também registou mais de 15 milhões de novos subscritores — um aumento numa altura em que muitos países promoveram medidas de isolamento para prevenir a propagação da pandemia da covid-19.

Na semana passada, a empresa começou a contactar subscritores que não usavam a plataforma há mais de dois anos para os informar de que podiam cancelar a subscrição antes do próximo pagamento. O método pressupõe, no entanto, que esses utilizadores continuem a utilizar o email com que se registaram. “Esperamos que esta nova abordagem permita às pessoas poupar dinheiro”, acrescentou Wu.

A Netflix clarifica que a informação dos clientes não será imediatamente apagada. Quem reactivar a sua conta nos próximos 10 meses ainda terá acesso a todos os seus favoritos e preferências de visualização.