Enfermeiros infectados no trabalho com covid-19 têm cortes nas remunerações, denuncia Ordem

A Ordem dos Enfermeiros (OE) denunciou esta sexta-feira que enfermeiros que foram infectados no trabalho com covid-19 estão a ser confrontados com “cortes significativos” ou mesmo ausência de vencimento, exigindo “medidas urgentes” ao Governo. O Ministério da Saúde anunciou que vai “avaliar e analisar” se há fundamentação para a denúncia.

A Ordem dos Enfermeiros afirma, em comunicado, que foi confrontada, nas últimas 24 horas, “com uma situação inadmissível, que não pode deixar de repudiar e denunciar, exigindo medidas urgentes ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Trabalho”.

“Enfermeiros de todo o país, que foram infectados com a covid-19 no exercício de funções, foram confrontados com a ausência de remuneração ou cortes significativos”, adianta.

Confrontado com esta situação, o secretário de Estado da Saúde, afirmou, em conferência de imprensa esta sexta-feira, o Governo vai “avaliar e analisar, perceber junto das respectivas Administrações Regionais de Saúde se há alguma fundamentação e corrigir”. António Lacerda Sales disse que não tinha conhecimento da situação em causa, mas sublinhou que após a apurar, se vier a justificar-se, será corrigida.

A Ordem dos Enfermeiros recorda que já tinha enviado no passado dia 27 de Abril um ofício aos dois ministérios a alertar para esta situação. No ofício, a ordem defendia que “não reconhecer formalmente a covid-19 como doença profissional, fazendo depender a sua caracterização de nexo causal exigível para as restantes doenças, é manifestamente injusto, oneroso e desumano para todos aqueles que asseguram cuidados de Saúde, em particular em fase de emergência de saúde pública internacional”.

“Acontece agora que a OE recebeu exposições de vários enfermeiros que, testando positivo há mais de 50 dias, não têm qualquer fonte de rendimento ou de protecção”, sublinha. Dá como exemplo um casal de enfermeiros que, cada um, recebeu este mês apenas 60 euros de remuneração, referentes a horas realizadas em meses anteriores.

“O mínimo exigível é que as instituições salvaguardem os vencimentos dos profissionais infectados a 100%, face ao enorme esforço que lhes é exigido, uma vez que estamos perante uma dupla penalização: enfermeiros que sofrem pela doença e agora com cortes nos seus rendimentos”, defende.

Para a OE, a possibilidade de virem a receber, futuramente, 65% ou 70% do seu vencimento não acautela presentemente a sua sobrevivência e das suas famílias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É desumano, vergonhoso e inaceitável”, afirma o vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, Luís Barreira, no comunicado.

Para os enfermeiros, “urge encontrar uma solução imediata, de natureza transitória e de carácter excepcional”, vincando que “tempos de emergência exigem medidas de emergência”.