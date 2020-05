Dívidas em atraso do SNS aos fornecedores em mínimos históricos

Nunca o valor das dívidas em atraso do Serviço Nacional de Saúde (SNS) aos fornecedores externos foi tão baixa desde que há registo. Segundo os dados disponíveis no Portal do SNS, que vão até Janeiro de 2014, em Março deste ano a dívida vencida há mais de 90 dias das 54 entidades do SNS estava em pouco mais de 169 milhões de euros. Já o prazo médio de pagamento do primeiro trimestre do ano era de 137 dias.

Continuar a ler