Covid-19: 12 mortes e 1138 recuperados nas últimas 24 horas. Mais de 30 mil casos desde o início do surto

Portugal registou nesta sexta-feira mais 12 mortes por covid-19, um aumento de 0,9%, que eleva para 1289 o total de vítimas mortais. Nas últimas 24 horas, foram detectadas mais 288 pessoas infectadas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 1,0%. Portugal passa assim a “barreira" 30 mil casos (30.200) identificados desde o início do surto.

De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS), já foram declaradas como recuperadas 7590 pessoas, mais 1138 pessoas no dia anterior. Este aumento é o segundo maior desde o início da pandemia: de 17 para 18 de Maio, foram dadas como “curadas” 1794 pessoas. Uma pessoa é considerada “curada” depois de um teste com resultado negativo, caso o tratamento esteja a ser feito em casa, ou dois em 24 horas se o doente estiver no hospital.

Subtraindo o número de recuperados e de óbitos, há 21.321 casos activos em Portugal, menos 862 do que no dia anterior.

O relatório dá ainda conta de 576 pessoas internadas, menos 32 do que no dia anterior, das quais 84 estão nos cuidados intensivos (menos oito do que na quinta-feira).

Nas mortes, 1117 das 1289 vítimas mortais estão acima dos 70 anos, cerca de 87%. O relatório dá conta da morte de 116 pessoas entre os 60 e 69 anos; 40 com idades entre os 50 e 59 anos; 15 pessoas entre os 40 e os 49 anos; e uma vítima mortal entre os 20 e os 29 anos. Nas últimas 24 horas, sete das vítimas mortais estão acima dos 70 anos, três estão entre os 60 e os 69 anos e houve mais dois óbitos de pessoas entre os 40 e os 49 anos.

A região do Norte continua a ser a que concentra o maior número de casos, com 16.596 pessoas infectadas e 725 óbitos – 54,9% da totalidade dos casos e 56,2% das mortes. A segunda região mais afectada é a de Lisboa e Vale do Tejo, com 9106 casos confirmados e 300 vítimas mortais, sendo a que tem apresentado mais novos casos nos últimos dias. Desde quinta-feira, foram identificados mais 228, cerca de 80% do número total de novos infectados.

A região do Centro tem 3664 casos registados e 233 mortes, seguida da região do Algarve, com 358 infectados e 15 óbitos. O Alentejo assinala até esta sexta-feira 251 casos e uma morte. Os Açores e a Madeira são as regiões com menor número de casos, com 135 e 90, respectivamente. A Madeira é a única sem mortes por covid-19, sendo que os Açores têm registo de 15 mortes. Os relatórios da DGS não apresentam novos casos ou mortes nestas regiões desde 12 de Maio.

Lisboa é o concelho com mais casos detectados (2107), seguido de Vila Nova de Gaia (1535) e do Porto (1337). Há outros quatro concelhos com mais de mil casos identificados: Matosinhos (1257), Braga (1199), Gondomar (1065) e Sintra (1006). Este último concelho ultrapassou esta sexta-feira o milhar de casos, com mais 49 infecções detectadas nas últimas 24 horas.

Os infectados por concelho podem ser mais do que os registados no boletim, uma vez que os dados são os do SINAVE – Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que correspondem a 90% dos casos confirmados.

Até quinta-feira, Portugal tinha registado um total de 29.912 casos de infecção, 1277 mortes e 6452 recuperados.