PS mantém presidenciais em aberto

Ao contrário do que o núcleo-duro da direcção do PS queria, as presidenciais foram o assunto central da reunião da comissão política, na quinta-feira à noite, no novo espaço do partido, o Centro da Esquerda. E não só foi o assunto principal, como da reunião resultou que o PS mantém em aberto uma posição sobre as eleições de Janeiro de 2021.

