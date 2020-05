Novas regras para PPP na Saúde mantêm quase tudo – até medicina privada nos hospitais públicos

É uma espécie de baralhar e dar de novo: as novas regras para a celebração dos contratos de parcerias público-privadas para a gestão na área da saúde que entram em vigor amanhã mantêm praticamente todas as normas do decreto-lei de 2002 usadas até aqui. Até se continua a permitir que as entidades privadas ou do sector social usem parte das instalações de um hospital público que estejam a gerir para realizarem medicina privada.

Continuar a ler