Governo abre programa de 30 milhões para câmaras apoiarem cultura

O Governo vai abrir uma linha de 30 milhões de euros para que os municípios possam programar actividades culturais, anunciou António Costa, nesta sexta-feira, em Coimbra. A medida foi tornada pública no final de uma reunião com o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, um dia depois de protestos de profissionais da cultura em vários pontos do país.

