Qual é a última foto “normal” do teu telemóvel? Queremos vê-la

Fechados em casa, habituámo-nos a fotografar o que nos rodeava: as janelas, as plantas, o que víamos da nossa varanda. No limite, captámos as ruas desertas que encontrámos durante uma caminhada, as flores na beira do passeio ou o gato vadio que nos observava.

Mas, ainda que pareça longínquo, não passou tanto tempo desde que nas nossas fotografias figuravam pessoas e movimento — e ainda não havia máscaras nas caras. Queremos relembrar o “pré-covid” e celebrar a retoma da normalidade. Para isso, queremos ver a última fotografia “normal” que guardas no teu telemóvel. Aquela que captaste sem saber que, pouco tempo depois, o país iria parar. E o mundo também. Sejam amigos numa noite de copos, a ida a um museu, um jantar no restaurante ou uma rua repleta de pessoas. Vale tudo, desde que seja a última.

Envia a tua fotografia em formato .jpg ou .png, com indicação do teu nome e com o tópico "Última foto normal" no assunto do email, para o endereço [email protected]. E junta uma curta descrição que conte o que estava a acontecer, onde foi captada a fotografia e quem são os protagonistas. Vamos fazer um álbum?