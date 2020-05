Será que Ana Leal incomoda muito boa gente?

Qualquer pessoa, minimamente inteligente, atenta e esclarecida que seguisse ou tenha seguido na TVI o jornalismo de investigação feito por Ana Leal e sua equipa focando temas controversos, candentes e que indiciavam fortes suspeitas de irregularidades – isto para não ter de usar outro termo mais vernáculo -, não deixava ou não deixaria de admirar a coragem, a temeridade e a ousadia da jornalista, dando-nos conta que é uma pessoa com princípios e valores edificantes. Agora que o seu programa foi suspenso, qualquer pessoa minimamente inteligente, atenta e esclarecida não deixará de se interrogar: porque é que o programa de Ana Leal foi suspenso?

Se Sérgio Figueiredo (SF), o director da TVI – para justificar a suspensão do programa de Ana Leal – de forma esfarrapada afirma que “as televisões têm agora a preocupação de informar, de esclarecer, de ser pedagógicas, de perceber que as pessoas precisam sobretudo tranquilizar-se e confiar”, também devia saber que, mesmo em tempo de pandemia é necessário questionar, é necessário o escrutínio permanente. Doa a quem doer. Na verdade, parece que SF quer amordaçar e quer colocar o jornalismo de investigação de quarentena. Que se saiba o jornalismo de Ana Leal não está infectado e a jornalista não é adepta das fake news. Antes pelo contrário. Se é verdade que certos textos, nos noticiários da TVI, foram alterados à revelia de Ana Leal e sua equipa, seria bom que SF explicasse se, efectivamente, sonegou investigações relevantes.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Voltemos à TAP

Sempre que nela se fala o problema é eternamente de muitos milhões, mas pela negativa. As continuadas administrações, com atitudes icarianas, têm sido sempre danosas, pois os rombos têm sido tantos como o pão-nosso de cada dia, sejam tempos de vacas gordas ou de reses famélicas que a lengalenga é sempre a mesma.

Dizem-nos os seus esbanjadores defensores que é uma companhia aérea de bandeira e com um peso muito importante para a economia nacional, mas sempre com resultados negativos. Veja-se o que aconteceu com algumas empresas estratégicas para Portugal: EDP, PT, ANA e outras de igual valor fundamental para o país. Os interesses nacionais e os muitos milhões de lucros para onde foram?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Trama diabólica

A aranha tece sua teia e emaranhado de fios como armadilha para pegar inseto. A política pós-Trump e Bolsonaro, até o presente, é uma teia para a maioria. Um emaranhado inacessível e diabólico. Conforme os fatos vão se sucedendo algumas evidências de classe vão surgindo. Os dois obedecem a parte do capital internacional mais reacionário e concentrador de renda. Agridem e condenam a globalização, justiça, liberdade de imprensa, soberania e democracia. O que pretende esse projeto com essa guinada de 180 graus na economia e política? No Brasil, em meio a muitas mortes, Bolsonaro, é indiferente e até debocha: “e daí?” Defende a economia, ataca todos, com uma estranha "cautela” da mídia, justiça, Congresso, militares e empresários.

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro