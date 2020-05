Câmara do Porto vai dar um apoio a hotéis e alojamentos locais que acolheram profissionais de saúde

Os proprietários de alojamentos locais e hotéis que cederam quartos a profissionais de saúde que estavam a trabalhar no combate à Covid-19 vão receber um apoio municipal. A proposta do vereador Ricardo Valente vai a votos na reunião municipal da próxima segunda-feira.

O montante proposto é de 110.995,00 euros e a maioria independente da autarquia pretende que o apoio atribuído corresponda ao período compreendido entre 14 de Março e 16 de Abril, o qual deve ser actualizado mensalmente em função do número de quartos cedidos.

No município do Porto foram disponibilizados mais de 300 quartos para profissionais de saúde, tendo a autarquia chegado a criar uma base de dados que foi depois disponibilizada às Ordens e aos hospitais e unidades de saúde da cidade. A proposta prevê abranger 28 entidades e alojamentos que acolheram os profissionais da linha da frente.

No texto da proposta pode ler-se que “o turismo e, por conseguinte, a actividade de alojamento local, ressentiu-se de forma significativa, tendo-se verificado a paragem quase integral do sector”, que ficou “sem qualquer receita”. “É inequívoco que o sector do turismo foi uma das principais molas impulsionadoras do destino Porto, pelo que o município do Porto não pode ficar indiferente à solidariedade e ao acréscimo de custos que este sector suportou no momento presente”, defende a proposta do vereador do pelouro da Economia, Turismo e Comércio e do Pelouro da Gestão de Fundos Comunitários.

