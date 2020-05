Suspensa nos EUA e Canadá, venda de pó de talco da Johnson&Johnson continua em Portugal

No início da semana, a gigante norte-americana Johnson & Johnson (J&J) anunciou a decisão de suspender as vendas de pó de talco nos mercados de Estados Unidos da América e Canadá. Porém, a venda irá manter-se inalterada no resto do mundo, incluindo no mercado português.

Em resposta ao PÚBLICO, a empresa diz-se “totalmente confiante na segurança do pó de talco Johnson's à base de talco” e justifica a retirada nos mercados da América do Norte devido a uma quebra na procura, motivada pela “alteração de hábitos de consumo potenciados por informações incorrectas sobre a segurança do produto e por uma campanha de publicidade massiva e enganosa”.

A Johnson & Johnson Consumer Health Portugal diz ainda que, depois de terminados os stocks, nesses mercados o produto, que já custou à marca mais de quatro mil milhões de euros em indemnizações em Julho de 2018 e cerca de 25 milhões de euros no ano passado, deixará de circular. Recorde-se que estas indemnizações foram pagas a consumidores que alegaram a presença de amianto, um cancerígeno, no pó de talco e que lhes terá causado cancro e fazem parte de um total de mais de 19 mil processos em tribunal interpostos à J&J.

Segundo a agência Reuters, a empresa teria conhecimento da presença de amianto em testes feitos desde 1957 e esse encobrimento já valeu investigações criminais nos EUA.

Em Portugal, a marca esclarece que “não fornece directamente as farmácias com pó de talco Johnson's”, embora este esteja à venda nos supermercados “onde estas entidades podem adquiri-lo se assim o entenderem”.