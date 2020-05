Farmácias Portuguesas e L’Oréal lançam plataforma de beleza e saúde

Com praticamente dois meses em casa e apesar de as farmácias terem mantido as portas abertas em permanência, também elas sentiram a quebra de vendas. Nesta sexta-feira, numa parceria das Farmácias Portuguesas, Associação Nacional de Farmácias e Divisão de Cosmética Activa da L’Oréal Portugal foi lançada a plataforma belezaesaude.pt, com o objectivo de aproximar a população das farmácias e satisfazer as necessidades de beleza e saúde dos portugueses.

Tendo em conta estas dificuldades de acesso a medicamentos e produtos de bem-estar, e em resposta à alteração dos padrões de consumo dos portugueses nasceu esta iniciativa. Joaquim Fausto Ferreira, director-executivo do Programa Farmácias Portuguesas, da Associação Nacional de Farmácias, garante que a “iniciativa não é apenas um projecto isolado” mas sim de “continuidade” e “evolutivo”.

A palavra-chave é “proximidade”, uma vez que os portugueses deixaram de ter acesso à farmácia física na qual confiam, contextualiza Jorge Sucena, director de Marketing da Vichy e CeraVe da L’Oréal Portugal. Por seu lado, Sandro Cardoso, director-geral da Divisão de Cosmética Activa da L’Oréal Portugal reforçou que o principal objectivo do projecto é os consumidores continuarem a “fazer as compras de saúde e beleza ao seu farmacêutico de sempre”.

Nesta sexta-feira, a plataforma conta com 200 farmácias e 30 produtos, além de seis kits. Por exemplo, um dos conjuntos chama-se “Preparados para o Sol” e foi feito a pensar nesta passagem do estar em casa para voltar à rua, num momento em que a pele pode estar mais sensível.

Joaquim Ferreira incentiva as farmácias interessadas a aderir ao programa e a inscreverem-se no site. Com mais de 200 já inscritas e uma centena de farmácias no processo de inscrição, o responsável espera que a plataforma chegue às 300 no início da próxima semana, quase 10% do total das farmácias em termos nacionais.

Quando entra no site, o consumidor escolhe a farmácia da sua preferência e os produtos que quer comprar. Mas atenção porque os valores podem variar, uma vez que cada estabelecimento define os seus próprios preços. Depois de encomendados, há ainda o custo da entrega de 4,30 euros até 75 euros de compras e são entregues em 72 horas. Para os consumidores que já aderiram ao Cartão Saúda, mais de dois milhões, também há outras vantagens como um desconto de 4 euros em compras acima dos 35 euros.

Numa próxima fase, a intenção é oferecer aconselhamento personalizado e especializado, vantagens exclusivas e uma abordagem holística à saúde. Até ao final do ano, Joaquim Ferreira espera também uma ampliação da oferta de produtos com mais marcas e mais farmácias. Jorge Sucena considera que a plataforma não faz mais do que “aproximar as farmácias dos portugueses”. Porque “as farmácias, na hora da verdade, nos momentos importantes, não faltam aos portugueses”, conclui.

