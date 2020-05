Lonely Planet em luta pela sobrevivência: um planeta mais solitário

Estive no Festival do Deserto, em Jaisalmer, fez vinte anos em Fevereiro passado. No meio de corridas de camelos engalanados, concursos de bigodes esquisitos e muita excitação, esqueci-me de comer até anoitecer. Tinha um guia em papel guardado na mochila, mas estava demasiado cansado para esmiuçar a sua lista de recomendações. De maneiro que entrei no primeiro restaurante que encontrei aberto e nunca mais me esqueci, por duas razões. Por causa da refeição servida, excelente e barata, mas também pelo cartaz exposto na varanda, que lamentava ter esta casa sido injustamente omitida pela “Bíblia”. Haveria uma Bíblia no Rajastão? Sim, esclareceram-me, ali o que valia mesmo era a Bíblia Azul dos mochileiros, como era localmente conhecido o Lonely Planet da Índia. Na verdade, o mesmo que eu tinha seguido quase religiosamente ao longo de um mês de itinerância pelo subcontinente indiano.

