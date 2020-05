“Descanso dos Guerreiros”: rede de hotéis oferece uma noite aos profissionais de saúde na reserva de duas

Chama-se “Descanso dos Guerreiros” e é uma campanha promocional que se destina “a todos os profissionais que estiveram na linha da frente no combate à pandemia, nas diferentes áreas de actividade, e que, pela saúde e segurança de todos os portugueses, ficaram privados de estar com as suas famílias”.

Na reserva de duas ou de três noites numa das 12 unidades hoteleiras abrangidas pelo programa, uma delas é oferecida pelo hotel, com pequeno-almoço incluído. A reserva deve ser efectuada directamente com a unidade seleccionada e é necessário “mostrar um comprovativo da actividade profissional”.

A campanha está em vigor para reservas efectuadas até 30 de Junho e estadias até 30 de Dezembro (ou 30 de Junho, no caso da reserva de duas noites). Os preços “variam consoante a data e o hotel pretendido”, acrescenta a Amazing Evolution em comunicado.

A campanha abrange 12 unidades hoteleiras geridas pela empresa. Perto de Lisboa, está disponível no Aldeia dos Capuchos Golf & Spa (Caparica), no Evidência Belverde (Amora) e na Quinta dos Machados Nature, Love & Relax (Mafra), Já no centro do país, os clientes podem optar pelo Hotel Golf Mar (Vimeiro) ou pelo Fonte Santa Hotel (Monfortinho).

No Algarve, integram a promoção o Placid Village (Carvoeiro), o Hello Villas (Carvoeiro), o Algarve Race Resort (Portimão) e a Aldeia da Pedralva (Vila do Bispo). E na Madeira, têm à escolha o Paul do Mar Sea View Hotel (Calheta), a Quinta do Lorde Resort (Caniçal) e o 1905 Zino’s Palace (Ponta do Sol).

Outras marcas da hotelaria têm também avançado com campanhas dirigidas aos profissionais de saúde. Casos do Ohai Nazaré, que ofereceu estadias, ou do Six Senses Douro Valley que, com reabertura marcada para a 1 de Junho, oferece desconto de 50%.