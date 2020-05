Pela primeira vez em 30 anos, China não fixa meta de crescimento

Pequim não vai fixar uma meta de crescimento económico para este ano, por causa da incerteza causada na economia mundial pela situação pandémica do novo coronavírus. É a primeira vez que Pequim deixa cair a meta anual desde 1990, escreve a Reuters.

Na Assembleia Popular Nacional (APN), que arrancou nesta sexta-feira em Pequim, primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, confirmou que o Governo assim o fará e defendeu que não fixar uma meta específica permite que Pequim se foque em garantir a estabilidade e a segurança.

“Não nos colocámos um objectivo específico para o crescimento económico este ano, principalmente porque a situação epidémica global, económica e comercial são muito incertas e o desenvolvimento da China enfrenta alguns factores imprevisíveis”, afirmou Li.

Segunda maior economia do mundo e responsável por 13% das exportações mundiais de mercadorias, a China registou em 2019 um forte crescimento do Produto Interno Bruto (de 6,1%), embora o desempenho económico tenha sido o mais fraco em quase 30 anos.

Com o confinamento de cidades, o encerramento de fábricas e estabelecimentos comerciais e o alargamento das medidas de contenção noutros países, o impacto da propagação do novo coronavírus nas trocas comerciais, na indústria e no dinamismo interno fez cair o Produto Interno Bruto chinês 6,8% nos primeiros três meses do ano.

Em Janeiro, Pequim, Xangai e Guangdong (um grande centro exportador) tinham baixado as metas de crescimento deste ano.

Na assembleia popular, o primeiro-ministro anunciou que o défice orçamental do Governo central irá aumentar em um bilião de iuan (cerca de 128 mil milhões de euros ao câmbio actual), para ajudar a cumprir com as metas de criação de emprego, refere a Lusa.

Segundo escreve a agência de notícias, a partir de Pequim, a China dará aos governos locais 2 biliões de iuan (255 mil milhões de euros) para suportar a manutenção de postos de trabalho, dar apoios às empresas privadas e assegurar necessidades básicas públicas.

Nas previsões que fez em meados de Abril, em que designou a actual crise como Grande Confinamento, o Fundo estimava que a China, o primeiro país a sentir o impacto do novo coronavírus, ainda consiga apresentar uma taxa de crescimento positiva, de 1,2% este ano. Um resultado bastante abaixo do crescimento de 6% que antes era previsto para 2020.