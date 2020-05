Jogos com História: O mais negro silêncio no Riazor

Os extremos tocam-se. É frase que ouvimos muitas vezes. E para os adeptos do Deportivo da Corunha essa máxima só falha por cinco dias no calendário das efemérides. A 19 de Maio celebram a conquista do seu único título na Liga espanhola; a 14 tentam esquecer a desilusão de um campeonato falhado no último minuto.