Jogos da 25.ª jornada da I Liga serão disputados em quatro horários

Já está definido o calendário da 25.ª jornada da I Liga, a primeira que se realizará depois da suspensa da prova decidida a 12 de Março. Assim, o futebol vai regressar a 3 de Junho e haverá quatro horários para as partidas: 19h, 19h30, 21h e 21h30.

O primeiro jogo da competição será o Portimonense-Gil Vicente, a 3 de Junho, marcado para as 19h, sendo que nesse dia, às 21h15, entrará em acção o líder do campeonato, FC Porto, que defrontará o Famalicão em casa do Gil Vicente, uma vez que o estádio dos famalicenses não reunia as condições exigidas pela Direcção-Geral da Saúde para acolher jogos nesta fase de pandemia.

Esta jornada, a primeira após o recomeço da competição, irá prolongar-se por cinco dias.

Todas as partidas serão disputadas em estádios sem público e com um número muito limitado de intervenientes.

CALENDÁRIO DA 25ª JORNADA:

Quarta-feira, dia 3 de Junho

Portimonense–Gil Vicente, 19h00

Famalicão–FC Porto, 21h15

Quinta-feira, dia 4 de Junho

Marítimo–V. Setúbal, 19h00

Benfica–Tondela, 19h15

V. Guimarães–Sporting, 21h15

Sexta-feira, dia 5 de Junho

Santa Clara–Sp. Braga, 21h00

Sábado, dia 6 de Junho

Desp. Aves–Belenenses SAD, 19h00

Boavista–Moreirense, 21h15

Domingo, dia 7 de Junho

Rio Ave–Paços de Ferreira, 21h00