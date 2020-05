NOS deixa de patrocinar Liga de futebol no final da próxima temporada

A NOS anunciou, esta sexta-feira, num comunicado a que o PÚBLICO teve acesso, que terminará o acordo de parceria com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional após a temporada 2020-21.

A empresa diz que a decisão resulta de uma avaliação feita nos últimos meses que determinou que os objectivos para a parceria “foram totalmente atingidos” após sete temporadas em que a NOS teve o papel de principal patrocinador e deteve o naming [nome] da competição.

“A NOS vê muito positivamente o resultado da parceria, ao longo das últimas épocas, com a LPFP, que muito contribuiu para uma maior visibilidade da paixão que une os portugueses. O futebol português, com qual partilhamos os valores de ambição, proximidade e inovação, continuará a merecer um forte envolvimento da NOS, ainda que noutros formatos, e continuaremos a assumir um papel activo, colaborando com todos os agentes da modalidade na construção de um ecossistema que se pretende competitivo e sustentável”, escreve a empresa.

Por sua vez, a Liga deixa uma “palavra de profunda gratidão” pela aposta da marca durante sete épocas, considerando que a Liga NOS se tornou “um produto claramente mais apetecível no mercado comercial”. A parceria entre as duas entidades começou em 2014 e foi renovada em 2017, durante o primeiro mandato de Pedro Proença na direcção da Liga.

Este é mais um golpe para a direcção liderada por Pedro Proença que terá colocado o lugar à disposição após ter sido criticado por vários clubes pelas cartas enviadas à Presidência da República e ao Governo. Pedro Proença defendeu, junto de Belém e do Ministério da Economia, a emissão em canal aberto de algumas das 90 partidas que compõem as dez jornadas finais da temporada 2019-20.

Na reunião desta quinta-feira, que incluiu os presidentes dos clubes da I Liga, o ex-árbitro internacional foi alvo de forte contestação. O presidente do Sp. Braga, António Salvador, foi um dos mais críticos, acusando o responsável pela Liga de inoperância e deixando um apelo aos clubes que compõem a direcção do organismo — FC Porto, Benfica, Sporting, Tondela, Gil Vicente, Mafra, Leixões e Cova da Piedade — a apresentarem a demissão, acto que faria cair Pedro Proença do lugar de presidente.