Palmilha Dentada estreia peça online e quer ouvir o público

Não é o vídeo de uma peça já feita, para ver online. Não é um texto antigo adaptado a novos moldes. É um novo espectáculo “pensado, escrito, encenado e ensaiado” em pleno confinamento, e levado à cena em directo. Para ver em casa, é certo, mas com reminiscências de uma ida ao teatro: não faltará a reacção da plateia nem o convívio entre ela. Chama-se Máscara Social, é uma criação da Palmilha Dentada e tem estreia marcada para esta sexta-feira.

Realiza-se através da plataforma de videoconferência Zoom (a mesma onde a peça foi montada) e o público é encorajado a manter o microfone ligado, “para que o seu riso e outras reacções contagiem o espectáculo e o integrem”, sugere a companhia. É também incentivado a comparecer, antes de subir o pano, num “foyer” virtual, para “conversar com os artistas, desconhecidos ou amigos com que se cruze no teatro”.

Escrita e encenada por Ricardo Alves, conta com ilustrações de b.f.drawing e com os actores Ivo Bastos, João Costa e Tiago Araújo para dar vida à história de “um super herói que se chama Improvável. E o seu super poder é o bom senso. Por vicissitudes várias da vida acabou como assessor do ministro do Ambiente. Azar.”

Máscara Social fica em cena até 7 de Junho, de quarta-feira a domingo, às 21h46, com “abertura de portas” às 21h30.

A Palmilha Dentada sugere o pagamento de 5€ ou 10€ por dispositivo, à consideração de quem assiste, mas ressalva que este preço é apenas indicativo (alguém que não possa pagar, por exemplo, pode contactar a companhia e receber um convite).

Parte da receita de bilheteira reverte para a Apuro - Associação Cultural e Filantrópica e tem como finalidade o apoio social aos intermitentes do espectáculo, profissionais particularmente afectados pela paragem forçada das artes de palco. Os contactos para informações e reservas são 910698693 e [email protected].

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×