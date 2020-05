“Os museus servem para ter confrontos intelectuais honestos”

Na sua primeira entrevista, a nova directora do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), a italiana Beatrice Leanza, afirma que quer que o museu lisboeta acolha “propostas corajosas”. Com o novo edifício do museu encerrado para obras desde Dezembro devido a estragos provocados pelo mau tempo, a reabertura do MAAT marcada para meados de Junho, ainda sem data exacta, vai revelar uma grande instalação de arquitectura efémera que abre uma nova entrada nas traseiras, virando o museu para Belém, para a cidade que serve.

