Crónica de um death wish anunciado

Quando Michael Winner morreu (1935-2013), os obituários foram ocupados por Bernhard Goetz. Em Dezembro de 1984, Goetz, diploma de engenharia eléctrica e nuclear pela New York University, sentindo-se ameaçado por quatro jovens negros que dele se aproximaram para o assaltar na carruagem do metro de Manhattan, disparou. Nove dias depois entregou-se à polícia. Seria julgado por tentativa de homicídio (um dos baleados desse episódio que escalou a partir de uma troca de palavras, “tens 5 dólares?”, ficou paraplégico e com lesões cerebrais).

