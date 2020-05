Mergulho de dois mil sensores no Atlântico Norte vence prémio de ciência da FLAD

Rui Seabra vai medir o pulso do Atlântico Norte. O investigador da Universidade do Porto foi o vencedor do Prémio de Ciência para o Atlântico, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), no valor de 300 mil euros, que prevê a instalação de mais de dois mil sensores em 85 praias rochosas em todo o Atlântico Norte, que vão recolher dados durante mais de dez anos. É uma rede inédita de observação de temperatura e biodiversidade costeira que vai desde a Guiné-Bissau à Noruega e do equador ao Árctico, com Portugal Continental e os Açores a assumir um papel central no plano, revela o comunicado oficial divulgado esta sexta-feira.

O júri da primeira edição do Prémio de Ciência para o Atlântico da FLAD (ou FLAD Science Award Atlantic) acredita que o projecto de Rui Seabra “vai mudar a nossa percepção global do Atlântico”. O projecto chama-se CCTBON, sigla para a versão em inglês de Coupled Coastal Temperature and Biodiversity Observation Network, que os cientistas traduzem como rede de observação de temperatura e biodiversidade costeira. “Esta rede será a maior e mais detalhada rede de monitorização costeira do mundo, e os dados recolhidos irão fornecer uma nova perspectiva sobre a forma como a temperatura molda a biodiversidade, permitindo a realização de estudos inovadores em ecologia e oceanografia costeira, detecção directa dos efeitos das alterações climáticas, e a identificação de refúgios climáticos e de hotspots de biodiversidade com um detalhe e abrangência sem paralelo”, refere um resumo sobre o trabalho.

Assim, Rui Seabra, investigador do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (Cibio-InBio) da Universidade do Porto, propõe um mergulho inédito no Atlântico Norte à procura de provas sobre o impacto das alterações climáticas na biodiversidade. “Existem exemplos claros dos seus impactos em ecossistemas icónicos, como os recentes episódios de branqueamento dos corais na Grande Barreira de Coral da Austrália devido a ondas de calor excepcionalmente severas. Porém, a grande maioria dos impactos do aumento da temperatura não se manifesta de forma tão evidente”, constata-se no texto sobre o projecto. Um dos pontos de partida para esta aventura está no facto de se se saber que “a competitividade de cada espécie se altera lentamente à medida que o seu habitat se torna gradualmente mais – ou menos – próximo da sua temperatura preferida”.

Foto Praia do Castelejo, Algarve: equipa do Cibio-InBio recolhe dados sobre a abundância de espécies de animais e algas na zona entremarés Rui Seabra

Num planeta em aquecimento lento, formam-se novas relações de domínio com o poder a passar para as espécies mais adaptadas às temperaturas mais altas, contextualiza o documento, que sublinha que estes efeitos demoram décadas e ocorrem na vastidão dos oceanos e, por isso, são difíceis de detectar. “A solução passa pela implementação de uma rede de recolha de dados de temperatura e biodiversidade uniformizada e a uma grande escala temporal e espacial. No entanto, até à data, todas as tentativas de implementação de redes deste tipo e envergadura falharam, sobretudo por razões técnicas e organizacionais”, nota o comunicado.

Foto Smartphone e, ao lado, pequenos sensores deixados nas praias rochosas e que são resistentes aos impactos Rui Seabra

Rui Seabra propõe ultrapassar os obstáculos encontrados até agora. Mas obviamente não está sozinho. O trabalho será coordenado por uma equipa de investigadores portugueses (Cibio-InBio) “com extensa experiência na implementação de redes de sensores ambientais em zonas costeiras, e desenvolvido com a colaboração de nove das principais equipas de investigadores a nível global que actualmente estudam a biodiversidade costeira no Atlântico Norte”. O objectivo: “Recolher dados uniformizados a uma escala sem precedentes.” Ao todo serão monitorizadas 85 praias rochosas espalhadas por todo o Atlântico Norte, das Caraíbas à Gronelândia, ao longo das costas europeias, africanas e americanas, e incluindo todas as ilhas oceânicas.

Os mais de dois mil sensores desenvolvidos para este projecto vão recolher dados autonomamente durante mais de dez anos, que serão enviados para a equipa coordenadora, recorrendo a tecnologia contactless. A recolha dos dados será simples simples, rápida e uniforme, com o apoio da inovação e novas tecnologias. O projecto vai ser desenvolvido em parceria com os investigadores Brian Helmuth (da Universidade do Nordeste, em Boston), David S. Wethey (da University da Carolina do Sul) e Enrique Montes (da Universidade do Sul da Florida).

No comunicado sobre este prémio, Elsa Henriques, administradora da FLAD, considera que “além do reconhecimento da qualidade da actividade científica do investigador Rui Seabra, o prémio permitirá melhorar o conhecimento sobre a influência das alterações climáticas nos ecossistemas das zonas costeiras”. E, acrescenta: “Não menos importante, o prémio vai permitir que Portugal possa liderar a colaboração entre um significativo número de investigadores que, em diferentes regiões atlânticas (continentais e insulares), desenvolvem trabalhos em prol da sustentabilidade oceânica”.

Para Miguel Miranda, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que também integrou o júri, o projecto tem a mais-valia de olhar para zonas particularmente afectadas pela mudança climática e outras qualidades: “É ambicioso, é interessante, é exigente, e é do ponto de vista organizativo muito complexo de fazer. Mas acreditamos que vai ser uma das iniciativas que vão mudar a nossa percepção global do Atlântico.​” Pedro Camanho, membro do júri e professor catedrático na Faculdade de Engenharia Universidade do Porto, defende que os resultados do projecto serão importantes para definir estratégias para preservar a fauna e a flora nesta região.