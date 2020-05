Suspeito do assalto a Tancos detido por indícios de extorsão

Um dos suspeitos do assalto ao paiol militar de Tancos, João Pais, também conhecido como ‘Caveirinha’, foi detido esta quarta-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Loulé, no distrito de Faro. Ao que o PÚBLICO apurou, esta detenção foi levada a cabo por indícios de extorsão num outro caso que não está relacionado com o roubo de armas em Tancos.

Um homem queixa-se de que João Pais, cuja família é proprietária de um stand de automóveis, teria tentado extorquir uma verba relativa a um negócio de um carro.

João Pais está neste momento a ser ouvido por um juiz de instrução criminal em Faro.

Fonte policial confirmou ao PÚBLICO que também foi detido um familiar de João Pais sendo que, nas buscas domiciliárias feita às residências destes dois homens terão sido encontradas 16 doses de haxixe, mais de dez mil euros em numerário e vários telemóveis.

O queixoso diz que terá sido alvo de ameaças físicas e verbais.